Veldrijden Ravenhof stopt

13 november 2018

De Wielerclub Stabroek, onder leiding van Eddy Vingerhoed, heeft beslist om de jaarlijkse veldritten aan het kasteel Ravenhof, in Putte-Stabroek, niet langer te organiseren. Na twaalf edities houden ze ermee op. “Ik heb het altijd graag, en met veel enthousiasme gedaan, maar om gezondheidsredenen moet ik een stapje terugzetten” aldus Eddy. Binnen de kring van het organisatiecomité was niet direct iemand te vinden om de veldrit te kunnen organiseren. De leden van de Stabroekse Wielerclub blijven zich wel inzetten voor de organisatie van de wielerwedstrijd met Stabroekse Kermis en die nog verder uit te breiden. Een eerste brainstorm had reeds plaats en de komende maanden wil men hierover uitsluitsel hebben.