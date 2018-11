Veegbeurt voor alle straten Alfons Schryvers

30 november 2018

Het Stabroekse gemeentebestuur zal van maandag 10 tot en met vrijdag 14 december alle straten in de gemeente laten vegen. In deze veegbeurt zijn inbegrepen: straatgoten, straatkanten en parkeervakken. De werken zullen gebeuren door een externe aannemer. Onkruidborsteling is eveneens niet inbegrepen. Het is de bedoeling de werken op één week rond zijn. De veegwerken gebeuren telkens tussen 7.30 en 16 uur. Door de gemeentelijke diensten zullen de nodige verkeersborden worden geplaatst aan de invalswegen van de wijk. Samen met de politiezone Noord rekent de gemeente erop dat het parkeerverbod stipt wordt nageleefd. Zoniet zullen bepaalde straatgedeelten niet kunnen geveegd worden en zal er achteraf niet worden teruggekeerd om alsnog deze gedeelten te reinigen. De politiezone zal optreden tegen foutparkeerders. De gemeentewegen, waar momenteel werken in uitvoering zijn, zullen niet geveegd worden. Ook de gewestwegen vallen niet onder deze werken, gezien het Vlaams Gewest zelf instaat voor het vegen van hun wegen. Indien de weersomstandigheden, sneeuwval of vriestemperaturen, het vegen niet toelaten zullen de werken uitgesteld worden.