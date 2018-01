Van garage...tot rouwcentrum 19 januari 2018

02u50 0 Stabroek De bekende garage Van Isacker & Zonen, aan de Hoge Weg 115 in Hoevenen, onderging een grondige metamorfose. De wagens maakten er plaats voor een rouwcentrum. Een initiatief van Ekerenaar Gert Verhaert, zaakvoerder van Rustpunt Begrafenissen.

Enkele jaren geleden liet Gert Verhaert (39) zijn job varen en deed hij zijn eerste ervaring op bij een begrafenisondernemer. Nadat hij de ondernemerscursus had afgerond, besloot hij op eigen benen te staan.





Sinds de oprichting van Rustpunt Begrafenissen in 2014, opende hij amper enkele maanden later een tweede vestiging, op de hoek van de Dorpsstraat en de Smoutakker, in het centrum van Stabroek. Nu komt er een nieuw rouwcentrum bij. "Ik kwam toevallig te weten dat de vroegere garage vrijkwam", vertelt Gert. "Die kans kon ik niet laten liggen. Omdat ons klantenbestand steeds groter wordt, zetten we deze grote stap. De verbouwings- en herinrichtingswerken zijn intussen achter de rug. Het nieuwe rouwcentrum, met een oppervlakte van 250 vierkante meter, beschikt over een aula, groetruimte en een mortuarium."





Zaterdag 27 januari, tussen 11 en 17 uur, is iedereen welkom om kennis te komen maken met het nieuwe centrum. De opendeurdag biedt een kijkje achter de schermen, maar geeft ook de mogelijkheid om vragen te stellen rond afscheid. (FSE)