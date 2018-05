Vakantiegids biedt voor elk wat wils 31 mei 2018

De gemeente Stabroek is klaar met haar nieuwe vakantiegids. In de publicatie staat een overzicht van de verschillende activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang, de sportdienst, de jeugddienst, kleuterdagen, grabbelpas en sportkampen. De gids heeft een duidelijke jaarplanning met de schoolvrije dagen. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jongeren tussen 2,5 en 15 jaar. De gids is te raadplegen op de website van de Stabroekse jeugddienst www.jeugdstabroek.be. Daar kan ook ingeschreven worden voor de activiteiten. Bij een te grote vraag zal het programma automatisch de eerste van de reservelijst inschrijven. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Voor bijkomende vragen kan je contact nemen met de jeugddienst. (FSE)