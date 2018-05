USK laat jongeren kennismaken met boogschieten 01 juni 2018

De Kapelse Handboogvereniging USK is een fusie van de schuttersverenigingen L'Union Kapellen en Sint Sebastiaan Ekeren. Met ruim zeventig schietende leden is het een van de grootste clubs uit de ruime omgeving. De club benut elke gelegenheid om haar sport te promoten. Dan wordt vooral de jeugd aangesproken die dan, onder deskundige begeleiding, hun eerste pijlen kunnen afvuren. De leden, tussen 7 en 79 jaar oud, schieten meestal op 25 meter met één of drie pijlen. USK is gevestigd op de terreinen van Noorse in de Alfons De Peuterstraat in Kapellen.





(FSE)