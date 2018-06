Uitgeput reekalfje gered uit gracht 12 juni 2018

De hulpdiensten werden gisterennamiddag opgetrommeld voor een diertje in nood aan de Parijseweg in Stabroek. Een reekalfje was er in de gracht beland en was helemaal uitgeput geraakt in pogingen om er weer uit te geraken. De politie trommelde vrijwilligers van het Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen op om het diertje mee te nemen voor verzorging. De meeste reekalveren worden deze periode geboren. Het beste dat je kan doen wanneer je zo'n reekalfje vindt, is onmiddellijk een eind weg te gaan van de vindplaats en zeker het kalfje niet aanraken of storen. Mensengeur aan het kalf kan betekenen dat de moeder angstig wordt en daardoor lang wegblijft. (VTT)