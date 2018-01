Uit politiek gestapt in 2015, nu lijsttrekker voor Open Vld OUDGEDIENDE RAF ENGELS (61) MAAKT OPVALLENDE COMEBACK FONS SCHRYVERS

02u46 0 Alfons Schryvers Raf Engels, lijsttrekker voor Open Vld, wil onder meer een oplossing voor de steeds hoger oplopende kosten voor het kasteel Ravenhof. Stabroek Van een comeback gesproken. Raf Engels (61) gaf in 2015 nog zijn ontslag in de gemeenteraad, nu wordt hij de lijsttrekker van Open Vld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Mijn vrouw heeft haar goedkeuring gegeven, ik ga er terug volledig voor."

Raf Engels is zeker geen onbekende in de plaatselijke politiek. In 2001 werd hij voor het eerst verkozen tot gemeenteraadslid. Van 2004 tot 2012 was hij schepen voor financiën, personeel en onderwijs. Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd de Stabroekse Open Vld naar de oppositiebanken verwezen en werd Raf Engels gemeenteraadslid. In 2015 gaf hij zijn ontslag. Op vraag van de partij werd hij vorig jaar aangesteld als OCMW-raadslid. Een functie die hij nog steeds uitoefent. Als gewestdirecteur bij SODEXO, en verantwoordelijke voor de catering aan zorginstellingen ging Raf Engels vorig jaar met pensioen. "Op vraag van de partij ben ik opnieuw beginnen na te denken over mijn politieke toekomst. Een gemeente mee besturen is een voltijdse baan. Bovendien vraagt het heel wat ervaring en verantwoordelijkheden om vandaag een uitvoerend mandaat op te nemen. Ik heb het thuis, met mijn echtgenote, grondig besproken en we hebben beiden beslist om er volledig voor te gaan."





Komen en gaan

De Stabroekse politiek heeft bewogen jaren achter de rug. Binnen het schepencollege en de gemeenteraad was het een gaan en komen van nieuwe mensen. Vooral de N-VA kreeg af te rekenen met verschillende mandatarissen die vroegtijdig de handdoek in de ring gooiden. "Eigenlijk heb ik bewondering voor de manier waarop burgemeester Rik Frans (N-VA) de jongste jaren heeft moeten werken met steeds wisselende schepenen. Dit bewijst mijn stelling dat politiek bedrijven zwaar wordt onderschat. Bovendien moeten kandidaten over heel wat ervaring beschikken om de steeds wijzigende wetgeving nog te kunnen volgen. Ik heb mijn ervaring en voldoende tijd om deze uitdaging aan te gaan." Meer efficiëntie is de rode draad doorheen de visie van Raf Engels. "Als gemeente moeten we een oplossing vinden voor de steeds maar oplopende kosten aan het kasteel Ravenhof dat gemeentelijke eigendom is. De jongste jaren hebben we er al miljoenen aan uitgegeven. Een samenwerking met, en een inbreng van, de privésector is zeker het overwegen waard. Dat moet uiteraard gebeuren met garanties voor de verenigingen die er nu gevestigd zijn. Daarnaast is de Stabroekse belastingdruk te hoog. Met een meer efficiënt beleid kunnen we de werkingskosten drukken en uiteindelijk ook de belastingen verlagen. Bovendien voert de gemeente nog te veel werken zelfstandig uit zonder aanspraak te maken op een overheidssubsidie. Dit veranderen kan ons eveneens een hoop geld opbrengen dat anders uit de zakken van de burger moet komen."