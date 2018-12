Tweede boek Hoevense vertellingen Alfons Schryvers

21 december 2018

14u41 0

Binnenkort verschijnt het tweede boek in de reeks ‘Hoevense vertellingen’. Deze keer is het een verhaal van slechts één auteur: Louis Franck. De vertelling speelt zich af in het Hoevenen van toen en beschrijft het wel en wee van generaties van dezelfde familie vanaf 1854. Het is een verhaal van ware en verzonnen personen, feiten en plaatsen, met treffende beschrijvingen van hoe het toen is geweest. De rode draad door het verhaal is het gebrek aan een dokter in het dorp. Wanneer de zoon dan toch afstudeert als dokter verkiest hij ergens anders een praktijk te beginnen, tot groot verdriet van zijn vader.

Het boek kost twintig euro en is te bestellen door het bedrag over te schrijven op rekening BE07-7350-3859-4466 van ‘Hoevense vertellingen’. Voor bestellingen buiten Stabroek, Hoevenen en aangrenzende gemeenten komen er vijf euro verzendingskosten bij.