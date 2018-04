Tractor gaat in vlammen op 11 april 2018

02u46 0 Stabroek De brandweerkorpsen van Antwerpen en Kapellen werden gisterennamiddag opgeroepen voor een brand op een boerderij in de 's Hertogendijk in Hoevenen.

"Een tractor had vuur gevat", zegt Bruno Weyers, bevelvoerder van de brandweer Zone Rand post Kapellen. "Toen we aankwamen stond het voertuig met daarachter een mestkar in lichterlaaie. Dat veroorzaakte zwarte rook. Buurtbewoners werd dan ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het voertuig stond ook heel dicht tegen een loods met daarin heel wat machinerie en hooi. Enkele tientallen meters verder stond ook nog een grote mazouttank. Uiteindelijk hebben onze mannen kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg op de loods. De gevel liep wel wat averij op." De brand is vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting in de elektronica of aan de batterij. Er waren ook knallen te horen, door de banden die stuksprongen door de hitte. (VTT)