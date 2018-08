Tiende Stab-Rock start vandaag 01 augustus 2018

Voor de 10de maal organiseert de vzw Stab-Rock elke woensdagavond in augustus een gratis openluchtconcert met een rock/pop coverband.





Op het programma staat een optreden van Geena Lisa, vandaag, woensdag 1 augustus. Volgende week woensdag 8 augustus treden Sam Gooris en Frituur Paula op. Daarna, op 15 augustus, is het de beurt aan de MDC Band met Jean Bosco Safari. Je kan op 22 augustus Lana en Casserole Fermer aan het werk zien. Graham McGrotty en Vic Smetley & The Bastards geven het beste van zichzelf op 29 augustus. Iedereen is telkens welkom vanaf 19 uur op de parking van zaal Moorland achter het gemeentehuis van Stabroek. (FSE)