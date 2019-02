Thomas Meylaerts blijft voorzitter N-VA Alfons Schryvers

26 februari 2019

In het kasteel Ravenhof hield de plaatselijke afdeling van N-VA Stabroek-Hoevenen-Putte haar statutaire bestuursverkiezingen. Bij pot en pint werden de actuele voorzitter Thomas Meylaerts en ondervoorzitter Peter Van Horebeek, en enkele nieuwe bestuursleden, nagenoeg unaniem herverkozen. Bovendien werden de voorzitter en ondervoorzitter herbevestigd in hun huidige functie. De bestuursverkiezingen werden bijgewoond door Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen, en een uiterst tevreden burgemeester Rik Frans. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen behaalde de N-VA 36,7 % van de stemmen en werd ze met ruime voorsprong de grootste partij in Stabroek.