Theaterdecor uit 1893 toont twee Putse kerken 02u53 0 RV Het theaterdoek toont een uniek zicht op de grensovergang tussen Belgisch en Nederlands Putte. Stabroek De Stabroekse Heemkring Molengalm organiseert een tentoonstelling rond één doek: een uniek theaterdecor uit 1893 met zicht op de toenmalige grens. Het gaat om een gift van een nakomeling van de schilder Eduard Van Dooren.

Op het theaterdoek is de oude kerk afgebeeld, die in 1894 in vlammen is opgegaan, en geeft het ogenblik weer waarop Jan Mat in 1823 Putte binnenkomt. Met een oppervlakte van 7 vierkante meter zullen bezoekers niet naast het doek kunnen kijken. Na de tentoonstelling zal de Heemkring Molengalm het doek in bewaring nemen.





"Het doek toont de grensovergang tussen België en Nederland, waarop de 2 twee kerken van Putte staan afgebeeld. De Belgische kerk verdween in 1894 na een brand. Jean Van Dooren, kleinzoon van de schilder, bewaarde het tientallen jaren, en schenkt het nu aan de Putse gemeenschap. Wij geven hem de garantie dat het doek niet verloren zal gaan", zegt François Lenaerts van de Heemkring.





1940

Behalve de blikvanger is er op de expo nog veel meer te zien. Zo is er onder meer het voorontwerp voor de schildering van het interieur van de kerk gemaakt door de zonen van Eduard Van Dooren in 1933. De schildering heeft slechts een zestal jaar bestaan. In 1940 werd de kerk, door de bezetters, tot ontploffing gebracht. De tentoonstelling loopt in het kasteel Ravenhof op zaterdag 20 januari van, 14 tot 18 uur, en zondag 21 januari, van 11 tot 17 uur. De toegang is gratis. (FSE)