Stabroek wil zijn kerkklok terug: “Berendrechtse klokkendieven kunnen hun scheldnaam in ere herstellen” Alfons Schryvers

11 april 2019

11u01 2 Stabroek Nu de Berendrechtse kerk geen functie meer heeft, wil Stabroek zijn kerkklok terug. Eén van de vier klokken uit de Sint-Catharinakerk werd na de Franse Revolutie immers in bruikleen gegeven aan de Sint-Jan-Baptistkerk in Berendrecht. Daar wacht men af.

Ward Mous, stichter van de Stabroekse Heemkring Molengalm, kwam het klokkenmysterie op het spoor. “Blijkbaar is het al jaren een goed bewaard geheim gebleven”, vertelt hij. “In de literatuur kon ik terugvinden dat in de Berendrechtse Sint-Jan-Baptistkerk nog een Stabroekse kerkklok te vinden is. De bronzen klok werd destijds gegoten door de gebroeders Wierinck in 1722.”

Ward weet met zekerheid hoe de Stabroekse klok er terecht is gekomen. “Tijdens de Franse Revolutie bestempelden de Fransen de Berendrechtse bevolking als te opstandig. In 1798 werden de weerbarstigen afgestraft door alle klokken van de Berendrechtse kerk tot stukken te slaan. Zonder klokken kon de Berendrechtse bevolking ook niet meer verwittigd worden bij storm of ontij. De Berendrechtenaren richtten zich tot de commissaris van het ‘Canton de Stabroeck’ en hun verzoek werd ingewilligd. Ze kregen één van de vier Stabroekse kerkklokken in bruikleen. Dat de inwoners van Berendrecht daardoor de spotnaam “klokkendieven” toebedeeld kregen, was te verwachten. Meer dan anderhalve eeuw hamerde de klepel in Berendrecht op de Stabroekse klok.”

Roemloze ondergang

De Stabroekse Heemkring wil dat de kerkklok terug naar de Stabroekse kerk komt. “Niemand kan kerkelijke goederen ontvreemden en niemand kan ontkennen dat de Stabroekse kerktoren er al zo lang onvolledig heeft bijgestaan. Als de kerk in Berendrecht geen functie meer heeft, is het aangewezen de klok haar oorspronkelijke plaats in de Stabroekse toren terug te geven. Liever dat dan een roemloze ondergang ergens in een stadsmagazijn waar ze klepelloos en doelloos moet liggen zwijgen. Nadien zal niemand nog de kans hebben om die van Berendrecht te betitelen als klokkendieven”, zegt de Stabroekse Heemkring.

Als Berendrecht de klok teruggeeft, heeft niemand nog de kans de Berendrechtenaars klokkendieven te noemen” Ward Mous

De Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA) hoopt dat er een oplossing uit de bus komt. “We willen zo snel mogelijk duidelijkheid over een stuk Stabroeks erfgoed dat elders is ondergebracht.” Na de laatste eredienst is de kerk van Berendrecht ontwijd en sinds 1 januari 2018 is ze onder beheer van de stad Antwerpen. Die heeft nog geen concrete plannen, en alles is mogelijk, tot afbraak toe. In opdracht van de stad voerde de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder een eigen onderzoek.

Foto’s

“Ons is de naam klokkendieven volledig onbekend”, zegt secretaris Philippe Beaujean. “We hebben recent foto’s genomen van de volledige inboedel van de Berendrechtse kerk. We gaan de foto’s bestuderen of er iets staat geschreven op de klok met betrekking tot Stabroek. Moesten we het niet vinden op ons fotomateriaal gaan we nogmaals ter plaatse kijken of de klok effectief in de toren hangt.” Het is duidelijk dat in het klokkenverhaal het laatste woord nog niet is gevallen.