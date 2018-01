Sp.a en Groen bundelen krachten 02u32 0 Alfons Schryvers Lijsttrekker Kim Dorikens. Stabroek In Stabroek trekken Sp.a en Groen samen naar de kiezer. Ex-schepen en huidig gemeenteraadslid Kim Dorikens (Sp.a) trekt de lijst en haar partij levert ook de lijstduwer.

Kim Dorikens, sp.a-fractieleider in de gemeenteraad, licht een tipje van de verkiezingssluier. "Onze partij trekt, samen met Groen, naar de kiezer. Ik trek de lijst en sp.a levert ook de lijstduwer. Wij leveren dertien kandidaten en Groen twaalf. Tussen de twee partijen is er op bestuursniveau al een akkoord. Dat moet later nog door de leden worden goedgekeurd. Samen gaan we voor een warmer en socialer beleid, met aangename woonkernen vol groen. Een dorp ook waar ook de iets minder begoeden een woning kunnen betalen. Het project Begijnhof is op dat vlak een gemiste kans. De gemeente had hier veel meer zijn stempel op kunnen drukken door er bij voorbeeld sociale woningen of een kinderdagverblijf in onder te brengen."





Minder vrachtwagens

Volgens Dorikens bestaat het huidige Stabroekse beleid enkel uit wegenwerken, "Hoogeind, Krekelberg, Lepelstraat, Veldstraat. Betere wegen, maar we staan wel stil in onze dorpskernen. Wij focussen op minder vrachtwagens door onze kernen, met een uitbreiding van het rekeningrijden naar de gewestwegen, een betere afstelling van de lichten op de kruispunten en een veilige verkeersafwikkeling aan de Picolosite. (FSE)