Slachtoffer 'carjacking' overleden 02 maart 2018

02u47 0

De 75-jarige man die op 10 februari zwaar toegetakeld en bewusteloos werd gevonden in de Populierenlaan, is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigen zijn buren.





De man was op een vrijdagavond laat nog opstap, onbegrijpelijk klinkt het in zijn omgeving want dat deed hij haast nooit. Na de eerste vaststellingen zouden getuigen een donker groene oude Volkswagen passat met gedoofde lichten hebben zien wegrijden. Later bleek dat ook de wagen te zijn van het slachtoffer, daarom wordt er gedacht aan een uit de hand gelopen carjacking. Wat er precies gebeurt is, is nog niet duidelijk. Het parket zou ondertussen wel iemand op het spoor zijn, maar dat kon gisterenavond niet bevestigd worden. (NBA/PLA)