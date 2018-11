Sinterklaas komt naar kasteel Ravenhof Redactie

05 november 2018

12u40 0 Stabroek Stay Events organiseert op z ondag 25 november tussen 14 en 17 uur een sinterklaasshow in Kasteel Ravenhof in Putte-Stabroek.

Het Sinterklaasfeest start met een inleidend kinderspektakel en op het einde worden Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomd. De Sint wordt vergezeld door zijn hoofdpiet Primo en tijdpiet Presto en brengt nog twee artistieke pieten mee. Die zorgen voor randanimatie. Kinderen kunnen zich laten grimeren en de Sint zal rustig de tijd nemen om alle kinderen tot bij hem te laten komen. Het einde is voorzien rond 17 uur. De inkom bedraagt 10 euro per kind, verrassing inbegrepen. Inschrijven vooraf is verplicht en kan tot 15 november via info@stayevents.be.