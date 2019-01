Scholenbeurs Alfons Schryvers

16 januari 2019

12u12 0

De gemeente Stabroek organiseert op 6 februari van 16 tot 20 uur in zaal Moorland, aan de Sportweg in het centrum van Stabroek, een scholenbeurs. Bezoekers krijgen er info over de studiemogelijkheden in de meeste secundaire scholen in de ruime regio. Dat zijn het Technisch Atheneum in Brasschaat, Moretus en GO! Atheneum Ekeren, College Eucharistisch Hart, Don Bosco Mariaberginstituut, GO! Atheneum Erasmus en Sint-Jozefinstituut in Essen, Mater Salvatoris, GO Middenschool en GO! Tak in Kapellen, GO! Atheneum, Gitok, Heilig Hart in Kalmthout, Sint Eduardusinstituut in Merksem en PITO en GO! Tak in Stabroek. De toegang is gratis en specialisten staan klaar om alle informatie te verstrekken.