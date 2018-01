Scharrekens winnen quiz duivenbond 24 januari 2018

Er kwamen 32 ploegen opdagen voor de jaarlijkse quiz van de Stabroekse duivenbond in zaal Moorland. De enorme belangstelling was goed voor een record opkomst. Naar gewoonte bevatte de quiz ook vragen over de duivensport en werden de muziekvragen live gespeeld door Morgan Vervoort. De overwinning ging naar de ploeg 'Scharrekens'. De tweede en derde plaatsen gingen achtereenvolgens naar de ploegen 'Amnesia' en 'Korsakov'. Na de prijsuitreiking bedankte de duivenbond voor de talrijke opkomst en hopen ze het record aantal deelnemende ploegen volgend jaar opnieuw te verbreken.





(FSE)