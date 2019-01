Samen voor een warme gemeente Alfons Schryvers

14 januari 2019

In zijn toespraak naar aanleiding van de nieuwjaarsdrink voor de Stabroekse bevolking pleitte burgemeester Rik Frans (N-VA) voor een warme gemeente. “Dit jaar is een volledige samenwerking van gemeente en OCMW een feit. Allemaal samen staan we achter een warm Stabroek, een bloeiende gemeente. Je hebt duizenden redenen om fier te zijn dat je in Stabroek, Putte of Hoevenen woont”, aldus de burgemeester. “De heraanleg van de N111, met ontdubbelen van het fietspad, komt er aan maar ook de afwerking van de Veldstraat. De realisatie van een nieuw sportcomplex voor de Chicaboo’s en KSK Nieuw Stabroek alsook de realisatie van nieuwe kleuterklassen en een turnhal, de langverwachte fietsenstalling aan het Ravenhof, enz. De verbouwingen van het OCMW-gebouw wordt de opvallendste investering. Het zal een hele kluif worden om alles in goede banen te leiden en ondertussen blijft het bevolkingsaantal stijgen”. Als afsluiting gaf de burgemeester nog een boodschap mee: “Probeer steeds voldoende te relativeren, en neem daarvoor je tijd. En gebruik de sociale media op de juiste manier. Soms is een snel antwoord niet altijd het beste in tijden van Facebook en twitter. Laat er soms een nacht over heen gaan en denk twee keer na voor je op de enterknop drukt”.