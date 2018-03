Riolering in Beukenlaan dreigt in te storten 23 maart 2018

03u01 0 Stabroek Na een tussentijdse camera-inspectie werd vastgesteld dat de riolering op sommige plaatsen in de Beukenlaan nog verslechterd is, zodanig dat het risico op instorting realistisch is. Om de veiligheid te garanderen zijn nu enkele verkeersmaatregelen, en aangepaste circulatie, opgelegd in de zone waar er een acuut gevaar is.

Het stond al gepland dat in het najaar van 2018 de gemeente Stabroek riolerings- en wegeniswerken ging uitvoeren in de Beukenlaan. Het is immers al langer geweten dat de riolering er in slechte staat is en van kortbij werd opgevolgd met onder meer tussentijdse camera-inspecties. Maar na nieuwe vaststellingen heeft de gemeente extra veiligheidsmaatregelen opgelegd vanaf huisnummer 48 tot net voorbij de Lindenlaan. Hier heeft de gemeente het voetpad al afgebakend en mag er langs deze zijde niet geparkeerd worden. Ter hoogte van de opritten zijn er rijplaten voorzien, zodat de woningen toegankelijk blijven met de wagen. De Lindenlaan wordt aan de zijde van de Beukenlaan afgesloten voor het verkeer. Een lokale omleiding voor het autoverkeer werd eveneens ingesteld. Het gemeentebestuur vraagt begrip voor de hinder die hiermee gepaard gaat. Op dit moment wordt onderzocht of de geplande werken in de Beukenlaan vroeger kunnen starten of dat er een tijdelijke oplossing kan komen. Zodra deze studie is afgerond kan het gemeentebestuur een beslissing nemen en verder communiceren. (FSE)