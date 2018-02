Retrokoers op rollen voor goede doel 15 februari 2018

De 'Oude Brouwerij' aan de Kerkstraat in Hoevenen, organiseerde een koers op rollenten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Vijfentwintig enthousiaste ploegen van elk vier renners namen deel. Als eindwinnaar kwam LAS.be-team uit de bus, gevolgd door WTC Den Trapas, derde werd team 12 met de veelbelovende naam 'Patsen in het bos, plooien op de rollen'. De opbrengst van deze actie is voor een vriend van Tijs Van Langenhove, uitbater van de Oude Brouwerij, Rudi Boers die deelneemt aan de 1.000 km van KOTK.





(FSE)