Provincie investeert 1,5 miljoen in PITO 03 februari 2018

03u23 0

Het Antwerpse provinciebestuur heeft ingestemd met de plannen om in totaal 1,52 miljoen euro te investeren in het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) in Stabroek. Zowel het dak van het onthaal als dat van de sporthal worden aangepakt en geïsoleerd. Met ruim 1.300 studenten is PITO veruit de grootste school in de regio.





Het provinciaal onderwijs blijft investeren in haar vestiging aan het Laageind in Stabroek. Nu heeft de provincie geld vrijgemaakt om het dak van het onthaal van de provinciale school onder handen te nemen, met een thermische isolatie, nieuwe dakbedekking in meien en nieuwe afvoergoten. Ook de dakkapellen worden gerestaureerd. Deze werken zullen naar schatting bijna 845.000 euro kosten.





Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om het dak van de sporthal aan te pakken. Daar werd houtrot vastgesteld. De school heeft al veiligheidsmaatregelen genomen maar kan het probleem nu grondig aanpakken. Dat zal bijna 685.000 euro kosten.





Naast de gewone herstellingswerken zal tegelijkertijd ook een gedeelte van de luifel van de sporthal worden dichtgemaakt, waardoor extra buitenruimte ontstaat. Alle werken moeten achter de rug zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar. (FSE)