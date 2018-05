Proef bioproducten op Eco-tuindagen 30 mei 2018

02u26 0

Zaterdag 2 en zondag 3 juni, tussen 14 en 18 uur, organiseert de ecologische tuin 'De Heuvels' de Eco-tuindagen op haar terrein aan de Frans Hotagstraat in Stabroek. Op het domein van 1 hectare zijn een twintigtal percelen waar leden biologisch tuinieren. Er is ook een boomgaard met 200 verschillende appelsoorten, een kruidentuin, een bloementuin, een kikkerpoel, een insektenhotel en honingbijen.





Op het programma staan rondleidingen, een toelichting over bijen door een imker en kinderen kunnen een ritje doen met paard en koets.





Bezoekers kunnen ook genieten van een drankje en een ecologische hapje. Er zijn ook biologisch geteelde plantjes, van eigen kweek, te koop en honing. De tuin is toegankelijk voor rolstoelpatiënten. (FSE)