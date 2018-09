Poëziewandeling met Gerd De Ley 05 september 2018

Zondag 21 oktober is er om 13.30 uur, aan kasteel Ravenhof in het Oud Broek in Putte-Stabroek, een poëziewandeling met Gerd De Ley. De Ley is acteur, schrijver van poëzie en aforismen, citatenverzamelaar en Carmiggeltkenner.





Hij werd geboren te Gent op 17 april 1944, en woont van kort na zijn geboorte in Antwerpen. Als acteur speelde hij bij diverse gezelschappen in Vlaanderen en Nederland en stichtte in 1975 de rondreizende theatergroep Paljas. Hij was al gastacteur bij het voormalig Stabroeks Kamertoneel Papada en nam ook deel aan het Stabroekse Wagenspelfestival. Deelname is gratis maar door het beperkt aantal deelnemers is reserveren aangewezen en dat kan via de cultuurdienst Stabroek 03/210.11.75. (FSE)