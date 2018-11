PITO is een Rode Neuzen School Alfons Schryvers

27 november 2018

Het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO), aan het Laageind 19 in Stabroek, heeft oog voor het welzijn van haar leerlingen. Jongeren worden er ondersteund bij leerproblemen, maar ook wanneer ze zich niet helemaal wel in hun vel voelen, kunnen ze een luisterend oor vinden. Daarom neemt de school deel aan de acties van Rode Neuzen Dag in het teken van psychische problemen bij jongeren.

Donderdag 29 november zullen de leerlingen om 11.40 uur en om 12.00 uur trompetgeschal horen in het gebouw. Vervolgens is er een opeenvolging van activiteiten; het PITO-muziekgroepje speelt ondermeer een aantal liedjes waarbij enkele leerlingen de zangpartijen voor zich nemen. Een leerling zal daartussen een woordje uitleg geven over Rode Neuzen Dag en de reden waarom hun school dit project belangrijk vindt. Tijdens de speeltijd, van de middagpauze, wordt er de hele tijd wereldmuziek gespeeld op de speelplaatsen, terwijl bodyguards en clowns het beste van zichzelf geven. Met deze actie wil de school graag het taboe rond psychische problemen doorbreken en het thema bespreekbaar maken in de klas.