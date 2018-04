Parking 't Kalf is weer open 26 april 2018

Als gevolg van de weg- en rioleringswerken in de Veldstraat werd de gemeentelijke parking van het ontspanningslokaal 't Kalf opengesteld voor omwonenden. Onlangs werd ze plots opnieuw gesloten en dat zorgde voor wrevel bij inwoners van de Veldstraat. "Bewoners uit de Steenlandlaan hadden klachten over het storend gedrag van hangjongeren", zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). "Bovendien stonden er 's avonds geen auto's en daarom hebben we de parking gesloten. Veiligheid staat bij ons bovenaan. Daarom gingen onze politiediensten geregeld ter plaatse om de toestand te evalueren. Ondertussen is de toestand onder controle en stellen we parking opnieuw open maar we blijven de zaak dagelijks evalueren." (FSE)