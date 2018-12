Oude Brouwerij geeft kansen aan lokaal creatief talent Alfons Schryvers

17 december 2018

11u22 0

In de Oude Brouwerij, aan de Kerkstraat 18 in Hoevenen, werd de eerste editie van “Ferm” georganiseerd. Verdeeld over drie zalen zorgde dat voor een perfecte mix van shopplezier en culinair genieten in het hartje van Hoevenen. In totaal waren er zo’n dertig kraampjes met de lekkerste streekproducten, maar ook met de mooiste handgemaakte creaties van lokale creatievelingen. “Het nieuwe initiatief kwam spontaan tot stand” zegt Tijs Van Langenhove. “Noem het zeker geen kerstmarkt. Het is meer bedoeld om mensen samen te brengen. Bovendien bestaat er heel wat lokaal talent dat we een kans wilden geven om te etaleren. Voor velen is dat trouwens de eerste maal”. De allerkleinsten konden hun hartje ophalen in de “Kids corner” met volksspelen en kindergrime. Om het gezellig te maken werd alles omkaderd met het proeven van o.a. zelfgebouwde biertjes en het nuttigen van zelfgemaakte taartjes. Een opvallend standje was dat waar bezoekers de kaarten konden laten leggen om hun toekomst te voorspellen en wie moe werd van het kuieren kon zich laten masseren door een specialist. Het initiatief kende heel wat belangstelling zodat volgende jaar een tweede editie zeker niet uitgesloten is.