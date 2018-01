Oud-schepen Raf Engels trekt lijst Open Vld 31 januari 2018

De Stabroekse Open Vld zet oud-schepen Raf Engels op de eerste plaats voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij was in 2012 goed voor 778 voorkeurstemmen en stond mee aan de basis van de overgang van PVV naar Open Vld. Na een periode van vijftien jaar als gemeenteraadslid en zetelt hij momenteel in de OCMW-raad. Raf Engels heeft negen jaar ervaring als schepen van Financiën. Op de tweede plaats staat de jonge Charlotte van Nueten (23), die voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen. Zij is de eerste verjongingskandidaat die een plaatsje krijgt op de kandidatenlijst. De derde plaats wordt ingenomen door Sandy Bellengé. De overige plaatsen op de lijst worden later ingevuld, met een mix van jeugd en ervaring. (FSE)