Oud-schepen Jos Verhulst viert briljanten huwelijksverjaardag Alfons Schryvers

22 februari 2019

14u17 0

In Stabroek zijn Jos Verhulst (86) en zijn echtgenote Alida Van Den Dorpel (85) ontvangen op het gemeentehuis. Het koppel vierde hun briljanten huwelijksverjaardag. Het echtpaar kreeg een receptie aangeboden en burgemeester Rik Frans (N-VA) overhandigde hen een penning van het koningshuis. Daarnaast waren er nog geschenkencheques ter waarde van 100 euro. Die cheques kunnen gebruikt worden bij plaatselijke winkeliers. Jos en Alida zijn beiden afkomstig van, het ondertussen verdwenen polderdorp, Lillo. In 1954 stapten ze in het huwelijksbootje en kregen drie kinderen en ondertussen zijn er ook al 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Als oud-schepen is Jos een bekend figuur in Stabroek. Op 18-jarige leeftijd werd hij voorzitter van “De Liberale Jonge Wacht Lillo”. Van 1961 tot 1970 was hij voorzitter van de toenmalige PVV. In 1971 werd Jos gemeenteraadslid in Stabroek. Onder burgemeester Eduard De Bie werd hij schepen voor financiën, personeel en sociale zaken. Halweg zijn derde ambtstermijn gaf Jos de fakkel door aan partijgenoot Raf Engels. Voor zijn politieke loopbaan kreeg Jos de titel ereschepen. Momenteel zetelt Jos nog in de raad van bestuur van kinderdagverblijf Bongo en bij de vereniging Breek De Stilte vzw is Jos commissaris.