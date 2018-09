Oud-burgemeester viert briljanten huwelijksverjaardag 05 september 2018

Naar aanleiding van hun briljanten huwelijksverjaardag zijn Lambert Mattheussens (88) en zijn echtgenote Angela Janssens (87) ontvangen op het Stabroekse gemeentehuis. Burgemeester Rik Frans (N-VA) overhandigde hen een oorkonde van het koningshuis, een pentekening en geschenkencheques ter waarde van 100 euro die kunnen worden gebruikt bij de plaatselijke middenstand. Lambert werkte als jonge knaap bij de mutualiteit in Ekeren. Daar leerde hij Eddy Debaere, oud-burgemeester van Ekeren, kennen en werd zo lid van de Socialistische partij. Zijn politieke loopbaan in Stabroek begon in 1977 wanneer hij gemeenteraadslid werd. Na de verkiezingen van 1983 werd hij schepen en na het overlijden van Nand Kerstens, in 1988, werd Lambert burgemeester. Nadien deed hij er nog een termijn van zes jaar bij. "Ik volg de politiek nu niet meer", gaf hij nog mee. In Stabroek kent men Lambert ook als verzekeringsmakelaar.





