Oud-burgemeester krijgt straatnaam Alfons Schryvers

05 maart 2019

11u59 0

Het Stabroekse schepencollege heeft beslist om de nieuwe straat, achter het huidige OCMW-gebouw in de Kerkstraat in Hoevenen, de naam te geven van August Huybrechtslaan. August Huybrechts was de laatste burgemeester van de nog zelfstandige gemeente Hoevenen. Hij werd in 1966 de eerste maal verkozen als gemeenteraadslid van zijn geboortedorp Hoevenen en werd er ook de laatste burgemeester. Hij bleef aan het hoofd van de deelgemeente tot eind 1976. Bij de fusie van de gemeenten stopte hij met de politiek, maar in 1994 stelde hij zich opnieuw kandidaat. Begin 1995 werd hij schepen van openbare werken, patrimonium en groenbeleid van de fusiegemeente Stabroek en bleef in functie, ook na de verkiezingen van 2000, tot begin 2002. Beroepshalve was Huybrechts actief in de immobiliënsector en runde als mede-eigenaar een kantoor in Kalmthout. Huybrechts overleed eind januari 2008 op 75-jarige leeftijd. Het Stabroekse college ziet de straatnaam als een eerbetoon aan de laatste burgemeester van Hoevenen en de nieuwe naam past ook bij de twee andere straatnamen in de achterliggende wijk. Daar is al een Eduard De Beukerlaelaan en een de Pieter-Jozef Tijsmanslaan.