Oppositie hekelt wildgroei aan appartementen 28 mei 2018

02u24 0 Stabroek In Stabroek hebben sp.a en Groen, die samen naar de kiezer trekken, een pamflettenactie gevoerd tegen de wildgroei aan appartementen en het verkeersinfarct in het centrum van Stabroek.

De actie vond plaats op het kruispunt van de Brouwerstraat en het Begijnhof. "De Brouwerstraat en het aanpalende Begijnhof zijn momenteel nog enkele rustige dorpse straten met vooral doorgaande fietsers en voetgangers. Dat komt op de helling te staan door het aantal wooneenheden in een klap quasi te verdubbelen", zegt Kim Dorikens, sp.a-fractieleider in de Stabroekse gemeenteraad.





"Op die plaats worden er maar liefst 52 appartementen bijgebouwd en dat zonder een enkel sociaal raakpunt. Het project zorgt voor ongeveer een 75-tal extra bewonersauto's in deze kleine straten en dat gaat er bij ons niet in. Ervoor kiezen om onze al overvolle wegen extra te belasten en zoveel mogelijk mensen korter op mekaar laten leven, gaat voorbij aan het dorpse karakter van onze gemeente. Wij willen onze dorpskernen leefbaar houden". (FSE)