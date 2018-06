Open Vld stelt kandidatenlijst voor: mix van ervaring en jong geweld 28 juni 2018

02u54 0 Stabroek De kandidatenlijst van de Stabroekse Open Vld is een mix van ervaring aangevuld met opvallend veel nieuwkomers.

"Momenteel hebben we twee zetels. Met een zetel, of twee, extra kunnen we opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Stabroek verdient een Liberale inbreng in het gemeentebeleid" zegt voorzitter Philip De Smet.





Oud-schepen Raf Engels (62) is lijsttrekker en oud-schepen Pierre Bels (66) duwt de kandidatenlijst. Plaats twee is voor nieuwkomer Debby De Bruyn (45) gevolgd door gemeenteraadslid Sandy Bellengé (40). Daarna volgt Isabella Wouters (23), meteen ook de jongste kandidaat. Uittredend gemeenteraadslid Monique Hanswijk is wegens haar leeftijd geen kandidaat meer. De veertiende plaats, aanvoerder van de tweede kolom, wordt ingenomen door Charlotte Van Neuten (24). Acht nieuwkomers nemen voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.





Geen lidkaart

"Op onze kandidatenlijst staan nog enkele plaatsen open, bestemd voor verruimingskandidaten. Binnen onze partij hoef je immers geen lidkaart te hebben om op de lijst te komen", zegt de voorzitter.





Het verkiezingsprogramma van de Open Vld is opgebouwd rond vijf speerpunten die later in detail worden uitgewerkt. Deze speerpunten zijn: een vlotte en veilige mobiliteit, een modern personeelsbeleid ten dienste van de burger, veel zorg voor netheid, leefbaarheid en gezelligheid en een gemeente waar het veilig en betaalbaar wonen is. (FSE)