Open Vld fractieleider Sandy Bellengé wordt vervangen Alfons Schryvers

17 december 2018

In Stabroek vormen NV-A en CD&V voor de komende 6 jaar opnieuw de meerderheid. Voor Open Vld Stabroek zetelen Chris Van Haute en Debby De Bruyn als enige twee verkozen gemeenteraadsleden. Fractieleider Sandy Bellengé verdwijnt van het politieke toneel.

Sandy Bellengé zit al 19 jaar in de gemeentepolitiek, waarvan 6 jaar als OCMW-raadslid voor het toenmalige Idee en 4 jaar als gemeenteraadslid, en fractievoorzitter, voor Open Vld. Vanaf 1 januari 2019 geeft hij zijn mandaat als gemeenteraadslid en fractievoorzitter door aan zijn opvolgers. Met Sandy Bellengé verdwijnt één van de jongere gemeenteraadsleden van het toneel, iemand met veel dossierkennis. Sandy Bellengé begon de legislatuur 2012-2018 als opvolger in de gemeenteraad voor Raf Engels. Sandy blikt terug op enkele goede herinneringen met een flinke dosis relativeringsvermogen. “Steeds heb ik met de nodige aandacht het lopende beleid vanuit de oppositiezetel met een loep bekeken. Ook al hebben we als oppositie vaak andere ideeën geuit en/of onze tegenstem laten horen, ik blik met een erg goed gevoel terug op de samenwerking met alle schepenen en gemeenteraadsleden”. Bij de afgelopen verkiezingen kwam Sandy Bellengé op als 2de man op de 3de plaats. Een bewuste keuze om Raf Engels begin dit jaar als lijsttrekker te laten voorgaan.