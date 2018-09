Onze jongens aan de IJzer 05 september 2018

Vrijdag 28 september om 20 uur is er in het Fort van Stabroek aan de Abtsdreef een uitzonderlijke vertoning van de fim "Onze jongens aan de IJzer".





Deze historische film is gemaakt door Wanneer Clemens De Landtsheer in 1928. De cineast maakte hiervoor gebruik van archiefmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog, aangevuld met beelden uit bestaande fictiefilms. Zijn film is geen neutrale terugblik op de 'Groote Oorlog', maar een visie waarin het lijden van Vlaamse frontsoldaten centraal staat. De film kwam uit in 1928, en werd nadien herhaaldelijk bewerkt en aangevuld. De vertoonde versie is de definitieve kleurenversie van 1933. De toegang bedraagt 5 euro en reserveren kan via reservaties@stabroek.be of





tel: 03/210.11.75 (FSE)