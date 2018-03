Ongerustheid over nieuwe bouwaanvraag voor appartementen 29 maart 2018

02u28 0 Stabroek Na een vorige weigering, en protest van buurtbewoners, diende bouwpromotor Van Laerhoven een nieuwe aanvraag in om aan de Kleine Molenweg 58 appartementen te bouwen. Hiermee kapt hij zijn vroeger project in meerdere stukken. Het gemeentebestuur, en omwonenden, zijn niet gelukkig met de aanvraag.

Volgens de nieuwe bouwaanvraag verdwijnt het wassalon langs de Kleine Molenweg voor drie appartementen. De loods achteraan zou bij deze aanvraag niet afgebroken worden, maar later dienen voor twaalf parkeerplaatsen. Die zijn niet vanuit de Kleine Molenweg bereikbaar, maar enkel via het Bos. Die straat is zo smal dat op de meeste plaatsen voertuigen elkaar niet kunnen kruisen. Volgens buurtbewoners zorgt de nieuwe aanvraag ongetwijfeld voor problemen als de hulpdiensten ter plaatse moeten komen. De buren zijn vooral tegen het gebruik van de servitudeweg in het Bos die naar de parkeerloods leidt.





Burgemeester Rik Frans (N-VA) vreest dat de aanvraag een eerste stap is om later alsnog het binnengebied te bebouwen met vijf eengezinswoningen. "Het is onze taak om na te gaan of alle bouwregels worden nageleefd. Ik kan de aanvrager niet verwijten dat hij het project in stukken deelt maar wij hadden liever een overzicht op het totaalconcept. De aanvraag is wettelijk in orde, maar wel in strijd met de goede plaatselijke ordening. Dat argument gaan we aanhalen en motiveren." Momenteel zijn al elf individuele bezwaren ingediend. Het college moet nu beslissen en, bij een eventueel bouwberoep, moet de provincie de knoop doorhakken. (FSE)