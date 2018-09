Oma Irene (85) mag geen duosprong maken 03 september 2018

'Hoe ouder, hoe gekker' is zeker van toepassing op oma Irene Van Eyndhoven (85). Samen met twee van haar kleinkinderen, Marlies Moerkens (28) en Anneleen Torfs (33), gingen ze hun eerste duosprong maken op het vliegveld van Hoevenen. Na de voorbereidende oefeningen besliste de tandem-master echter om de duosprong van de oma af te blazen.





"De bomma is niet soepel genoeg meer om tijdig haar benen in te trekken en ik wil niet dat ze bij de landing één of beide benen breekt".





Een duidelijk verbouwereerde Irene, voor wie zo'n sprong al lang op haar bucketlist stond, had weinig begrip. "Ik ben nog nooit zo teleurgesteld. Dan gaan we naar Spa waar ze zelfs een duosprong maken samen met personen met een handicap. Dat ik niet meer soepel ben is relatief. Enkel als ik moet rechtstaan gaat het soms moeilijk"





Beide kleindochters deden wel hun duosprong en de oma kon enkel toekijken. (FSE)