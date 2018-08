OCMW geeft huistaakbegeleiding 08 augustus 2018

Om alle kinderen gelijke slaagkansen te geven wil het OCMW Stabroek, in samenwerking met de lagere scholen, laagdrempelige huistaakbegeleiding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen aanbieden. Om dit project te doen slagen zijn ze op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 1 uurtje per week de leerlingen (en ouders) thuis zullen begeleiden bij het maken van de huistaken.





Wie een steentje wil bijdragen, of nog vragen heeft, kan contact nemen met Heidi Vierbergen, deskundige projecten sociale dienst. heidi.vierbergen@ocmwstabroek.be of 03/317.18.81 (FSE)