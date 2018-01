Nog drie grote projecten voor verkiezingen DAVID ACKE

02u42 0 Foto Dirk Laenen Aan Hoogeind is de heraanleg al afgerond. Stabroek Nog voor het einde van deze legislatuur wil de gemeente Stabroek enkele grote projecten verwezenlijken. Zo zal de as N111 verder aangepakt worden richting centrum en staat het nieuwbouwproject 'Nieuw Begijnhof' op de planning.

Gemeenteschool De Rekke zal uitbreiden met tien klassen. Tegelijk krijgen zij en de lokale turnverenigingen een nieuwe sporthal. Al de werken staan gepland voor het najaar.





Het gemeentebestuur van Stabroek gaat de laatste rechte lijn in van deze legislatuur. Maar dat betekent niet dat ze op haar lauweren rust. De komende maanden staan er nog enkele grote projecten op til die het uitzicht van de gemeente danig zullen veranderen. "Het is een verkiezingsjaar maar in de eerste plaats willen wij nog enkele maanden hard werken", vertelt burgemeester Rik Frans (N-VA). Hij heeft het over drie grote projecten: de heraanleg van de as N111, de start van het nieuwbouwproject 'Nieuw Begijnhof' en de bouw van tien extra kleuterklassen en bijhorende sporthal.





7 miljoen euro

De heraanleg van de N111, de as tussen de Dorpstraat en Laageind gaat een nieuwe fase in. "Het Hoogeind is ondertussen afgerond en nu richten we ons op het deel pal in het centrum. Eerst wordt de grote as aangepakt, nadien de zijassen," legt Frans uit.





40 appartementen

De werken zullen voor extra verkeershinder zorgen, maar de burgemeester belooft dat tot een minimum te beperken. Hoelang de werken zullen duren, durft niemand te voorspellen. In totaal kost de heraanleg zo'n 7 miljoen euro, waarvan 3,15 miljoen van de gemeente komt. Wanneer alles klaar is, zal de N111 ook fietspaden hebben in beide rijrichtingen. De start van de werken is voorzien in het najaar. Een ander groot project is de start van de bouw 'Nieuw Begijnhof', ook dit najaar. Dat wordt een nieuwe woonwijk achter de Sint-Catharinakerk. Die vergunningen kunnen elk moment in de bus vallen. In totaal komen er een veertigtal appartementen.





Kleuterklassen

Tot slot krijgt de gemeenteschool De Rekke tien extra kleuterklassen. Dat was nodig om aan de stijgende vraag te kunnen beantwoorden. "Om de toestroom op te vangen, hebben we al vier containerklasjes moeten inrichten. Met de komst van die extra klaslokalen wordt dat probleem opgelost," aldus de burgemeester. Nog deze winter verwacht het gemeentebestuur de vergunning, zodat dit jaar nog de eerste steen gelegd kan worden. Bovenop die lokalen komt ook een gloednieuwe sporthal. Overdag zal die gebruikt worden door de kleuters. 's Avonds kunnen turnverenigingen Vrank en Vrij en Edelweiss er terecht. Voor dit project wordt er gewerkt met het systeem van promotiebouw. Dat betekent dat de gemeente de totale kostprijs van 5,5 miljoen euro niet in een keer op tafel moet leggen. De aannemer betaalt het project vooraf en bij oplevering betaalt de gemeente 50% uit eigen middelen. De rest wordt betaald met subsidies.