Nieuwkomers kiezen voor centrale ligging 27 april 2018

In Stabroek zijn de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. Burgemeester Rik Frans (N-VA) en gemeentesecretaris Sandra Denis verwelkomden de aanwezigen en stelden de troeven van de gemeente Stabroek voor.





Nadien werden de nieuwkomers in 2 groepjes verdeeld voor een rondgang door het gemeentehuis, waar zij de nodige uitleg kregen over de werking van de plaatselijke diensten. De onthaalavond werd afgesloten met een receptie waarbij de nieuwkomers nog een babbel konden doen met de aanwezige schepenen en raadsleden. Daarnaast kregen zij nog een attentie en een geschenkbon van 5 euro. De meeste nieuwe inwoners kozen voor Stabroek wegens de centrale ligging dicht tegen het Antwerpse havengebied, waar veel tewerkstelling is. Er werden 350 adressen aangeschreven, 70 ervan gaven gevolg aan de uitnodiging. De gemeente Stabroek telde eind vorig jaar 18.522 inwoners, waaronder 9.189 mannen en 9.333 vrouwen. De bevolking is samengesteld uit 17.490 Belgen en 1032 buitenlanders, waarbij de 436 Nederlanders de grootste groep vormen.











