Nieuwe inkomzone is blikvanger van gerenoveerd politiebureau 04 mei 2018

Stabroek Aan de Dorpstraat, in het centrum van Stabroek, is het gerenoveerde politiebureau officieel in gebruik genomen. Met een investering van ongeveer 240.000 euro beschikt de politie er nu over nieuwe moderne lokalen. Vooral de inkom is klantvriendelijker en veiliger geworden.

Het vroegere politiebureau was al jaren toe aan een grondige aanpak. Plannen om aan de Dorpstraat een nieuw gebouw op te trekken werden in laatste instantie afgevoerd. "Daarom hadden we geen andere keuze dan de huidige locatie te renoveren", zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). "Het oude bureau was een aaneenschakeling van ruimtes gescheiden door een centrale gang. Iedere agent had zijn eigen donkere bureautje. De werken hadden een redelijke impact op de werking van de daarboven gelegen gemeentelijke diensten en de hoofdingang van het gemeentehuis moest voor minstens 5 maanden gesloten worden." Eind 2017 startten de beveiligings- en verfraaiingswerken. Het nieuwe politiebureau is opgevat als landschapskantoor met een front- en backoffice. Er zijn ook aparte ruimtes zoals een verhoorruimte, kleedkamer en sanitair. Een van de opvallendste zaken is een nieuwe inkomzone. Ondanks de vereisten van kogelwerend glas is men er in geslaagd er een transparante omgeving van te maken. De Stabroekse politie maakt, samen met Kapellen, onderdeel uit van de Politiezone Noord met Kapellen als hoofdbureau. "Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe werkplek motiverend zal werken", besloot de burgemeester. (FSE)