Nieuwe gemeenteraad kan van start Alfons Schryvers

04 januari 2019

14u18 1

In een volle raadzaal in Stabroek, gevuld met familieleden en vrienden van de verkozen raadsleden, had de installatie donderdag plaats van de nieuwe Stabroekse gemeenteraad voor de legislatuur 2019 – 2024. Rik Frans (N-VA), beginnend aan zijn tweede legislatuur als burgemeester, trok de vergadering op gang, waarna hij het woord overdroeg aan Jan Schouwaerts, voorzitter van de gemeenteraad. Jan zal voortaan de gemeenteraden leiden. Als N-VA-schepenen werden aangesteld: Sarah De Martelaere, Ludo Reyntjens en Veerle Nonneman. Voor CD&V is Liesbeth Bardyn schepen. Haar partijgenoot Herman Jongenelen (CD&V) werd aangesteld als voorzitter van het nieuwe Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD), de vervanger van het vroegere OCMW. Het BCSD is samengesteld uit 8 leden plus voorzitter Herman Jongenelen. Voor Open Vld is dat Isabella Wouters, voor de fractie sp.a Groen Herman Dorikens en voor Vlaams Belang Odette Maes. CD&V stuurt Stef Johnson en José Lens naar het BCSD. N-VA zetelt met Kristel Pittoors, Marleen Bocken en Gust Anthonissen.