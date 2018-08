Nieuw tienerfestival in het Stafort 04 augustus 2018

02u38 0

Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Kapellen en Stabroek lanceren Fort Fiesta.





Dat is een nieuw tienerfestival op woensdag 29 augustus in het Stafort. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen er deelnemen aan verschillende avontuurlijke activiteiten waaronder een death ride, klimmen en abseil. Fans van auto's kunnen in een bug rondrijden of een tocht maken met een amfibievoertuig. Verder zijn er spannende activiteiten zoals lasershooten, paintballen of boogschieten. Voor de teamspelers is er bumperball. Er is freerunning, pannavoetbal en een airtrack.





Bovenop al deze activiteiten staat er ook een extra groot springkasteel en een 'swing him off'-springkasteel. Ten slotte worden er ook nog allerlei workshops georganiseerd.





Zoals airbrushen, knutselen met creatape, juwelen maken en trappen op de sapjesfiets. Fort Fiesta gaat door tussen 10 uur en 17 uur. Inwoners van de organiserende gemeenten betalen in voorverkoop 5 euro, de anderen 15. (ADA)