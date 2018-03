Nieuw op GO!TAK: drie leraars samen voor de klas 23 maart 2018

Het GO!TAK (Technisch Atheneum Kapellen) start vanaf 1 september 2018 met co-teaching in het eerste middelbaar van de campus in Kapellen. Drie leerkrachten zullen samen lesgeven in het eerste jaar. Bedoeling is om de leerlingen meer individueel te kunnen begeleiden. Ze krijgen zelfs drie nieuwe 'huiselijke' klaslokalen ter beschikking in de nieuwbouw van de school die vanavond al geopend wordt.

GO!TAK heeft een campus in Kapellen en eentje in Stabroek en telt alles samen zo'n 550 leerlingen. De voorbije jaren was de uitval in het eerste middelbaar nogal groot wat onder meer leerkrachte Marij Boenders op het idee bracht om er iets aan te doen. Zij opperde het idee om te starten met co-teaching. Dat betekent dat twee of drie leerkrachten samen in één klas staan. Anik Berghmans en Catherine Eeraerts sprongen op de kar.





Les op maat

Plastische opvoeding, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, natuurwetenschappen en Frans zullen door hen samen gegeven worden. Andere vakken als LO en muziek of techniek niet. "Het voordeel is dat we veel meer op maat les gaan kunnen geven", vertellen de drie leerkrachten. "We kunnen ook veel projectmatiger werken en af en toe eens uitstappen doen."





Alleen maar voordelen

De leerkrachten zien er alleen maar voordelen in. "De laatste jaren zagen we een opmerkelijke uitval van zwakkere en ook sterkere leerlingen", zeggen Marij, Catherine en Anik. "De ene haakte af omdat het toch te traag ging en de andere omdat het nog altijd te snel ging. Dat hopen we nu te kunnen voorkomen. De klas zal maximaal bestaan uit 24 leerlingen zodat we per leerkracht maar een achttal leerlingen hebben en dus echt kunnen inspelen op hun behoeften en vragen. We krijgen van de school alle medewerking. We hebben in de nieuwbouw drie nieuwe lokalen ter beschikking gekregen. Die zullen ook huiselijk worden ingericht. Voor de leerlingen zelf verwachten we minder aanpassing omdat ze uit het lager onderwijs komen. Daar wordt nog meer individueel en projectmatig gewerkt."





Het GO!Technisch Atheneum Kapellen/Stabroek houdt vandaag een opendeuravond waarbij het nieuwe project zal toegelicht worden. Ook de nieuwbouw waar onder meer de richting bejaarden- en kinderzorg enkele lokalen heeft gekregen, zal ingehuldigd worden. (VTT)