N-VA wil krachtdadig beleid doortrekken Alfons Schryvers

04 februari 2019

13u11 0

In zijn toespraak, naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie, sprak burgemeester Rik Frans de wil uit om het krachtdadige beleid ook de volgende zes jaar verder te zetten. “We hebben een superdegelijke dossierkennis opgebouwd en zeer actief deelgenomen aan het beleid. Onze N-VA verkozenen hebben hard gewerkt en zich elke dag opnieuw in gezet voor een beter, een warmer en een mooier Stabroek. De komende zes jaar willen we dat nog krachtiger doorzetten op de voor ons bekende positieve manier en het financieel beleid van onze gemeente zullen we beheren als een goede huisvader”. Dit jaar start de gemeente met de werken in de Beukenlaan. “Halverwege het jaar komt de Platanenlaan aan de beurt. Uit het rioleringsrapport bleek dat dit dringend nodig is. Samen met andere wegenwerken spreken we over gigantische bedragen” zei de burgemeester. Voor Rik Frans moet het kasteel Ravenhof één van de toegangspoorten worden tot het Grenspark De Kalmthoutse Heide. “We willen het de uitstraling geven dat het verdient. Het dossier over een nieuwe parking is terug in beweging en maakt vorderingen. We blijven de ambitie hebben om het domein, en de gebouwen, ruimer in te zetten en het een bredere gemeenschapsfunctie te geven. Ook gaan we dit jaar over tot het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling voorzien van elektrische laadpunten. Daarnaast starten we de stelselmatige vernieuwing van de ramen”.