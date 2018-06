N-VA schuift ervaring aan de kant DERTIEN NIEUWKOMERS, MAAR GEEN PLAATS VOOR SCHEPEN NUYTS ALFONS SCHRYVERS

06 juni 2018

02u42 0 Stabroek Ervaring die plaats moet ruimen voor nieuwkomers: zo omschrijf je de kieslijst van N-VA in één zin. Burgemeester Rik Frans voert een 25-koppige ploeg aan, van wie dertien nieuwkomers. Maar schepen Veerle Nuyts? Nergens terug te vinden. OCMW-voorzitter Chris Van Haute? Een teleurstellende zestiende plaats.

"We kiezen voor vernieuwing", knikt burgemeester Rik Frans. Veerle Nuyts, de enige schepen die zes jaar op post is, zal er zo niet bij zijn, ook al stelde ze zich wel kandidaat. "Ik had nog ambitie, maar hier stopt mijn actieve politieke leven", was haar korte reactie.





Opvallend is ook de zestiende plaats voor Chris Van Haute. Halverwege de huidige legislatuur depanneerde deze zakenvrouw N-VA nog, om vanuit het niets OCMW-voorzitter te worden. En intussen heeft ze er een vlekkeloos parcours opzitten. "Ik ben teleurgesteld", klinkt het. "Maar iedereen weet dat mijn visie op het beheer van een gemeente niet dezelfde is als die van anderen binnen de partij. Voor mij moet een gemeente bestuurd worden als een bedrijf, met de inwoners - de belastingbetalers - als aandeelhouders. Kapellen is hier een mooi voorbeeld van." Maar voorzitter Thomas Meylaerts ziet geen problemen in die zestiende plaats voor Van Haute. "Je hebt geen hoge plaats nodig om kiezers aan te trekken."





Nog opmerkelijk is de terugkeer van Ludo Verschueren. Hij werd in 2012 OCMW-voorzitter, maar verliet het politieke toneel zes maanden later wegens gezondheidsproblemen. Hij krijgt nu de zesde plaats. "Ludo heeft destijds te emotioneel gereageerd en beseft dat hij de handdoek veel te vroeg geworpen heeft", aldus Rik Frans.





Familie-onderonsje

En dan de nieuwkomers. Veerle Nonneman (55) krijgt de tweede plaats, gevolgd door schepen Ludo Reyntjens (60) op plaats drie en Sarah Demartelaere (33) - nog een nieuwkomer - op plaats vier. Nonneman, gehuwd en moeder van drie, heeft een broodjeszaak en is zeer actief in het verenigingsleven. Demartelaere werkt op de personeelsdienst van Verwater. De familie Demartelaere-Bocken maakt er overigens een onderonsje van. Naast de vierde plaats voor Sarah Demartelaere zien we vader Michel op plaats achttien en moeder/echtgenote Marleen Bocken op plaats tien. Voorts vinden we ook Jos Kauwenberghs en diens echtgenote Kristel Pittoors terug op de lijst. Een opmerkelijke verschijning is oud-schepen Lutgarde Matthysen, die in 2006 opkwam voor het kartel CD&V-Idee. Voorzitter Thomas Meylaerts is lijstduwer.





N-VA telt vandaag tien zetels, maar wil er graag eentje bij.