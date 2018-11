Moeders zamelen kinderkledij en speelgoed in Alfons Schryvers

22 november 2018

Vorig jaar namen enkele enthousiaste Stabroekse moeders het initiatief om, in samenwerking met de gemeente, twee keer per jaar kinderkleding en speelgoed in te zamelen. Ook toekomstig schepen Veerle Nonneman (N-VA) engageerde zich. Zij nam destijds contact op met de organisatie “Moeders voor Moeders” in Borgerhout. Daar reageerden ze erg positief, maar ze vroegen om de Stabroekse actie niet te laten lopen onder de naam Moeders voor Moeders, omdat dit voor verwarring zou kunnen zorgen. Daarom kozen de Stabroekse moeders voor de naam “Mama’s voor Mama’s”. Gezien het succes van vorig jaar volgt nu een nieuwe inzamel­actie op zaterdag 24 november. Wie kinderkleding, of speelgoed, kwijt wil, kan terecht in de refter van de gemeentelijke basisschool De Rekke in de P.J. Tijsmanslaan in Hoevenen van 9 tot 12 uur en in de remise aan het gemeentehuis in de Dorpsstraat 99 van 9 tot 15 uur. Tijdens de inzameling zal alles netjes gesorteerd worden volgens geslacht en leeftijd. Dezelfde dag kan iedereen die wenst iets komen uitzoeken in diezelfde gemeentelijke remise.