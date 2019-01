Michael (26) wil vijf dagen wakker blijven voor het goede doel (en op Facebook kan je live checken of hij niet indommelt) David Acke

26 januari 2019

18u34 0 Stabroek Michael uit Stabroek wil vijf dagen onafgebroken wakker blijven voor het goede doel. Hij wil op die manier geld inzamelen voor Netwerk Tegen Armoede. Maandagavond om 20 uur loopt zijn actie af. “Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar een maandag.”

Vijf dagen wakker blijven voor het goede doel, dat is wat Michael Schroyens (26) uit Stabroek doet voor Netwerk Tegen Armoede. “U bent gek, maar ook fantastisch,” klonk het bij de organisatie toen Michael hen op de hoogte bracht van zijn actie. Vorige jaar zette hij zich ook al in voor mensen in armoede door broodjes en drankjes uit te delen aan de daklozen. “Dit jaar wilde ik dat opnieuw doen maar kwam het er niet van. Omdat ik toch iets wilde doen, ben ik beginnen surfen op het net en kwam ik bij Netwerk Tegen Armoede terecht. Zo kwam ik op het idee om deze actie op poten te zetten,” vertelt hij.

De gevaarlijkste plek om in slaap te vallen is het toilet. Dan ben je helemaal alleen en is het rustig. Ik heb liever niet dat iemand er dan komt bijzitten om me wakker te houden

In zijn jeugdjaren leefde Michael zelf in armoede waardoor hij zich goed kan inbeelden wat dat met iemand doet. “Mijn moeder stond na haar scheiding helemaal alleen voor. Het gebeurde vaak dat we het op het einde van de maand met droog brood moesten stellen. Maar dat is gelukkig verleden tijd.” Zo kwam hij ook op het idee om vijf dagen wakker te blijven. “Ik kon ook een wandeltocht maken van honderd kilometer maar mensen die in armoede leven slapen ook heel weinig omdat ze zich constant zorgen maken en liggen te piekeren hoe ze de maand moeten rondkomen. Deze actie symboliseert die slapeloosheid,” aldus Michael.

Gezondheidsrisico’s

Maandag 28 januari om 20 uur loopt zijn actie af. Tot die tijd mag hij niet slapen. Geen powernapje, niets. Dat houdt wel enkele gezondheidsrisico’s in. Zo zijn er voorbeelden van mensen die beginnen hallucineren, gek worden of zelfs sterven. “Ik heb geen dokter geraadpleegd maar zowel mijn vrouw als mijn schoonouders hebben een medische achtergond en die houden me in de gaten. Regelmatig wordt mijn bloeddruk gemeten en van zodra er iets mis lijkt, stopt de actie,” verzekert Michael. Tot nu toe lijkt alles goed te gaan. “Ik voel me enkel een beetje slaapdronken maar voor de rest heb ik nog voldoende energie.”

Om te bewijzen dat hij wel degelijk wakker blijft, streamt hij de hele actie live op Facebook. “’s Nachts is het uiteraard het zwaarst, maar mijn vrouw houdt me dan gezelschap. Maar de gevaarlijkste plek is het toilet. Dan ben je helemaal alleen en is het rustig. Ik heb liever niet dat iemand er dan komt bijzitten om me wakker te houden,” lacht Michael. Overdag probeert hij dan weer zoveel mogelijk huishoudelijke taakjes te doen om wakker te blijven.

Wanneer de actie maandag stopt, kruipt Michael meteen in zijn bed. “Een feestje houden we later wel. Dat zal er maandagavond niet meer inzitten. Volgens de dokter zal mijn lichaam en geest zo een drie dagen nodig hebben om volledig te recupereren. Dinsdag sta ik enkel op om het ingezamelde bedrag bekend te maken,” zegt hij. “Ik had nooit gedacht dat ik dit ging zeggen maar ik heb nog nooit zo hard uitgekeken naar een maandag!”

Iedereen kan alles mee volgen op de Facebookpagina: Belgium’s Challenge For Charity!