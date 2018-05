Megaverkaveling Schoem goedgekeurd MEER DAN HONDERD WONINGEN EXTRA TEGEN 2021 ALFONS SCHRYVERS

17 mei 2018

02u31 0 Stabroek De Stabroekse gemeenteraad heeft het stratentracé voor de nieuwe verkaveling Schoem in Hoevenen goedgekeurd. In totaal komen er meer dan honderd woningen. Tegen 2021 moet alles klaar zijn en is de grootste verkaveling van Hoevenen een feit.

Meer dan tien jaar geleden doken de eerste plannen op om het binnengebied achter het OCMW-gebouw, in de Kerkstraat tot aan de Pieter Jozef Tijsmanslaan, te bebouwen. De toenmalige schepen Raf Engels (Open Vld) gaf destijds de aanzet van het dossier. "Ik steun de nieuwe plannen, maar met zoveel nieuwe inwoners zal de mobiliteit grondig moeten bekeken worden. Bovendien zal de gemeente het project realiseren in samenwerking met Igean (dienstverlening Milieu en Veiligheid). Volgens deze overeenkomst zou de uitvoering van de plannen voor de gemeente, na inbreng van de gronden, budgetneutraal zijn, maar dat betwijfel ik. Ik hoop dat de meerderheid maximaal gebruikt maakt van overheidssubsidies." Het project mikt op een grote en gevarieerde doelgroep, met sociale woningbouw en privéwoningen, een park en gemeenschapsvoorziening. Hoeveel appartementen er precies komen, ligt nog niet vast. Ook de exacte invulling van het gebouw met gemeenschapsvoorziening is nog niet bekend.





Start na bouwverlof

Binnen het gebied komen drie of vier urban villa's, gebouwen met een tiental appartementen. Daarnaast is er voldoende plaats voor veertien sociale eengezinswoningen. Achter het huidige OCMW komt een gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen van om en bij de 2.500 vierkante meter aangevuld met ongeveer 40 bejaardenflats, een dienstencentrum en een locatie voor kinderopvang. Het zwaartepunt van het sociale en culturele leven in Hoevenen zal voor een groot deel naar daar verhuizen. De bibliotheek, nu in het gemeentelokaal in de Witvenstraat, krijgt een nieuwe stek in het gemeenschapsgebouw. Als laatste fase zal de verkaveling aangevuld worden met een buurtpark. De oprit naar de bestaande parking van het OCMW-gebouw in de Kerkstraat, wordt de toegangsweg naar de nieuwe verkaveling. Het stratentracé sluit aan op de uitgangen van basisschool De Rekke en ook op de sportvelden Attenhoven. Het uitgaande verkeer moet langs de Eduard De Beukelaerlaan.





Informatieavond

De weg- en rioleringswerken starten in augustus, na de bouwvakantie, en tegen 2021 moeten alle woningen klaar zijn. In juni worden buurtbewoners uitgenodigd op een informatieavond waarop de plannen worden toegelicht. Geïnteresseerden voor een bouwkavel kunnen nu al intekenen via dienstverlening.igean.be