Meer dan veertig vliegtuigen op Pancake Fly 17 april 2018

02u25 0

De vliegclub van Hoevenen organiseerde een 'pancake fly-in' met meer dan veertig vliegtuigen, uit heel het land en de buurlanden, die een tussenlanding maken in Hoevenen. Elke piloot werd verwelkomd met een pannenkoek. Bedoeling is zoveel mogelijk piloten tot in Hoevenen te krijgen. Ondertussen kunnen bezoekers van dichtbij kennismaken met alle verschillende soorten vliegtuigen. Dirk Van Raemdonck van de vliegclub was een tevreden man. "Bedoeling was de mensen laten zien dat vliegen meer is dan lawaai maken."





(FSE)